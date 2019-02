Errichtung hätte 400.000 Euro gekostet. Beide Tennishallen beim St. Veiter Hallenbad bleiben in derzeitiger Form erhalten.

In einer der Tennishallen hätte das Golf-Projekt realisiert werden sollen © Gert Köstinger

Nach der Prüfung steht für die Stadtgemeinde St. Veit fest: Die beiden Tennishallen beim Hallenbad bleiben in der bestehenden Form erhalten. Der Plan, in einer Halle eine Indoor-Golfanlage zu errichten, wurde zu den Akten gelegt. „Wir haben uns das genau angeschaut, aber es scheitert an den Kosten“, sagt Andreas Reisenbauer, Pressesprecher der Stadtgemeinde.

