Alkohol und Rauchen Abhängigkeit war Thema bei der Feuerwehrjugend

Mit einer Rauschbrille mussten die Jugendlichen einen Parcours bewältigen © KK/BFK

Rund 30 Jugendliche von den 17 Feuerwehrjugendgruppen aus dem Bezirk St. Veit widmeten sich im Rüsthaus Althofen dem Thema Sucht. Im Zuge des Gesundheitskompetenzprojektes des Landesfeuerwehrverbandes stand der Vormittag unter den Schlagworten „Rauchen und Alkohol“.

Die Inhalte reichten vom Jugendschutzgesetz, vorgetragen von Polizeibeamtin Claudia Gössinger, über die gesundheitlichen Auswirkungen und Folgeschäden, anschaulich dargebracht von Bezirksfeuerwehrarzt Gottfried Mauhart, bis hin zu einem persönlichen Erfahrungsbericht eines Erwachsenen. Durchführung des Interventionsprojektes in Althofen Foto © KK/BFK

Rauschbrille "im Einsatz"

Schwankend und mit Ausfallschritten, durch eine Rauschbrille simuliert, bestritten die Jugendlichen dabei auch einen Parcours.

„Den 97 Burschen und 31 Mädchen bieten wir in unseren Jugendgruppen nicht nur eine lustige und interessante Freizeitbeschäftigung, sie lernen dort auch Sinnvolles fürs Leben. Mit dieser Veranstaltung in Althofen haben wir zur Persönlichkeitsentwicklung unseres Nachwuchses viel beigetragen", informiert der St. Veiter Bezirksfeuerwehrkommandant Friedrich Monai. Im Rahmen einer landesweiten Veranstaltung werden die Erkenntnisse den anderen Kärntner Feuerwehr-Bezirken vorgestellt.