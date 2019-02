Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Volleyball-Nachwuchs des St. Veiter Turnvereines in den neuen Dressen © KK/Verein

Es war ein Versuch, den der Turnverein St. Veit vor genau zwei Jahren gestartet hat. Volleyball wurde in das Vereinsangebot auf-, und von vielen Interessierten gut angenommen. Mittlerweile sprechen die Verantwortlichen von einem regelrechten Ansturm. Um für ein optimales Training zu sorgen, wurde Ritchi Supnig ins Boot geholt. Er hat bereits bei den Brückler Volleyballspielern erfolgreiche Arbeit geleistet. „Derzeit betreuen wir rund 60 Jugendliche aus St. Veit und Umgebung, die in den Turnsälen der Neuen Mittelschule trainieren. Der Einsatz zahlt sich aus, bei verschiedenen Nachwuchsturnieren in ganz Kärnten wurden gute Leistungen abgeliefert“, sagt Supnig. Kürzlich wurden die Spielerinnen und Spieler mit neuen Dressen eingekleidet. Interessierte können sich unter der Nummer 0 66 4-526 86 32 melden.