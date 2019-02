Facebook

Maskenball in Meiselding © Africa Studio - Fotolia

Im Vereinshaus in Meiselding werden sich am Samstag, dem 23. Februar, Piraten, Clowns und andere lustige Gestalten tummeln. Der Turn- und Sportverein Meiselding lädt nämlich zum Maskenball, der um 20 Uhr beginnt. Das Motto lautet "Tanzmusik auf Bestellung". Die schönsten Masken werden prämiert, es warten tolle Preise. Zudem wartet ein großer Glückshafen auf die Ballbesucher. Vorverkaufskarten gibt es um 5 Euro, an der Abendkasse zahlt man 7 Euro.

Maskenball. Samstag, 23. Februar, 20 Uhr, Vereinshaus Meiselding.