Lagebesprechung bei der Suche am Dienstag. Der mysteriöse Vermisstenfall fordert die Einsatzkräfte © Raunig

Der Fall einer verschwundenen 45-Jährigen aus der Gemeinde Mölbling (Bezirk St. Veit) bleibt weiter ungeklärt. Mehrere Suchaktionen endeten ohne Ergebnis. Wie berichtet, ist die Frau nach einem Verkehrsunfall auf der Südautobahn auf Höhe Sallach in Pörtschach am Sonntag vor einer Woche verschwunden. Am Dienstag startete die Polizei eine weitere Suchaktion mit zehn Polizeihunden mit ihren Führern und der Rettungshundestaffel des Samariterbundes. "Die Hunde haben keine Witterung aufgenommen. Mit der Zeit schwindet die Hoffnung, wir geben sie aber nicht auf", sagt Polizeisprecherin Waltraud Dullnigg. Nun wird überlegt, welche weiteren Schritte man setzen kann, um die Frau zu finden.