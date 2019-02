Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Betty Quast liebt das Leben in St. Veit, damit hat sie sich einen lang gehegten Traum erfüllt © Carmen Heller

Im Zug von Berlin nach Innsbruck – Betty Quast (43) begibt sich in ihrem autobiographischen Buch auf „eine Reise nach daheim“. Daheim, das war für die St. Veiter Autorin, die in einer Betonblocksiedlung in München aufwuchs, lange Zeit ein Sehnsuchtsort irgendwo in den Alpen, eine „selbst zusammengebastelte Heimat“, wie sie sagt. „Ich wuchs in der Anonymität der Großstadt auf. Mir fehlten immer die Natur, die Berge. Deshalb fuhr ich während des Studiums in den Ferien am liebsten nach Bayern und Tirol zum Wandern.“