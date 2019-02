Kleine Zeitung +

Friesach Dämmerungseinbrecher mit Pistole und Munition auf der Flucht

Dämmerungseinbruch am Samstag in den frühen Abendstunden in Friesach. In einem Einfamilienhaus stahl ein unbekannter Täter aus dem Waffentresor eine Pistole samt Munition. Zudem nahm er Schmuck und Goldmünzen mit.