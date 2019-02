Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Heute kann man sich am See noch einmal die Schlittschuhe anschnallen © KLZ/Markus Traussnig

Die Eisbahnen am Hörzendorfersee sind am heutigen Sonntag ab 8 Uhr zum letzten Mal in dieser Saison zum Eislaufen freigegeben. Das verlautbart der Eislaufverein Wörthersee auf seine Hompepage. Am Vormittag gibt es besonders gute Eisverhältnisse. Am letzten Eislauftag gilt "open end"!

Am Aichwaldsee, Längsee, Lendkanal und Rauschelesee ist die Saison bereits beendet.

Der Eislaufverein Wörthersee warnt zudem davor, dass gesperrte Eisflächen nicht betreten werden dürfen.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.