Pörtschach Rätsel um verschwundene Unfalllenkerin wird immer mysteriöser

Was geschah wirklich am Sonntag gegen 9 Uhr auf der Wörthersee-Autobahn? 45-jährige Angestellte aus der Gemeinde Mölbling verschwand nach einem Unfall mit Totalschaden an ihrem Wagen spurlos.