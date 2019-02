Kleine Zeitung +

St. Veit/Glan Dämmerungseinbrecher stahlen teuren Schmuck

Ein Dämmerungseinbruch, bei dem die Täter fette Beute machten, beschäftigt die Polizei. Die Unbekannten waren am Donnerstag in das Haus einer Pensionistin in St. Veit/Glan eingedrungen.