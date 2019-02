Facebook

Bei der Eröffnung: Anastasia Gerasina mit Zewell, Krassnig und Isabella Sedlaczek (von links) © Markus Traussnig

Der Valentinstag war nicht nur für Verliebte ein besonderer Tag, sondern auch für die 26 Mitarbeiter des Arbeitsmarktservices St. Veit. Im feierlichen Rahmen wurde die neue Geschäftsstelle, sie wurde bereits am 26. November 2018 bezogen, Donnerstagmittag offiziell eröffnet.

„Das Bauprojekt hat meine Erwartungen bei weitem übertroffen. Wir sind für die Zukunft bestens gerüstet. Passend dazu entwickelt sich auch der Arbeitsmarkt positiv. 2018 ist die Arbeitslosigkeit im Bezirk St. Veit um 13,4 Prozent zurückgegangen“, so Regionalstellenleiter Günter Krassnig. Mit dem neuen Standort in der Gerichtsstraße 18 konnte eine große Verbesserung gegenüber dem alten Standort in der Bahnhofstraße 6 erzielt werden. Neben einem großzügigen Parkplatz konnte speziell das Berufsinformationszentrum, es war zuvor im Keller, um über 100 Quadratmeter erweitert werden und befindet sich nun im Erdgeschoss.

Simone Dragy Redakteurin Regionalbüro Völkermarkt/Wolfsberg Mehr von Simone Dragy

Rund 4,5 Millionen Euro wurden investiert. Innerhalb von sechs Monaten wurde die neue Geschäftsstelle von der „MID-Bau“ mit Geschäftsführerauf jenem Grundstück, das er von der Stadt erworben hat, errichtet. „Es ist jetzt eine offene und zeitgemäße Geschäftsstelle“, so Messner. Gesegnet wurde das rund 1300 Quadratmeter große Gebäude von Dechantim Beisein geladener Gäste, darunter auch St. Veits Vizebürgermeister, AMS-Landesgeschäftsführerund der AMS-Vorstandsvorsitzender