Witzeln über ihr Schwesternleben: Ferrari und Schweiger © Repro Phino

Regional, überregional, semiprofessionell und was den Tanz betrifft sehr professionell. Das ist die Mischung, mit der die Frauensteiner Narren in ihre 13. Saison gehen. Die Mischung stimmt, alle Sitzungen sind ausverkauft. Das, obwohl mit Günter Spendier und Heinz Vollmaier zwei Narren der ersten Stunde als Gildenmitglieder abgedankt haben. Vollmaier blieb als Akteur, Spendier als guter Geist im Hintergrund. „Neu in der Gilde sind Andreas Fussi-Bein, Mario Komaier und Jürgen Bergmeister“, freut sich Narren-Obmann Maximilian Elleberger-Märker.