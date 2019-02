Aviso"Heli-Family" lädt zum Konzert nach Klein St. Paul

Facebook

Die "Heli-Family" © KK/Veranstalter

Es ist wieder so weit: Die bekannte "Heli-Family" lädt am Freitag, 15. Februar, zum Konzert in das Kulturhaus Klein St. Paul. Hits der Pop- und Rockgeschichte stehen ab 20 Uhr auf dem Programm. Ein zweiter Konzertabend findet am nächsten Tag, nämlich am 16. Februar, im Kulturhaus in Afritz statt. Auch hier beginnt die musikalische Unterhaltung um 20 Uhr.

Kartenvorbestellungen sind unter der Nummer 0664-211 11 22 oder im Sporthotel Mirnock unter der Nummer (0 42 47) 21 68 möglich.

Althofen: Chorkonzert der „Heli-Family“ So viele Besucher hat man anlässlich eines Konzertes in Althofen schon lange nicht mehr gesehen! Wilfried Gebeneter An die 500 Musikfans waren am Mittwochabend in das Kulturhaus der Krappfeld-Metropole gepilgert, um den Rock- und Popklängen der „Heli-Family“ zu lauschen. Wilfried Gebeneter Über zwei Stunden gab der Görtschitztaler Klangkörper Proben seines musikalischen Könnens. Wilfried Gebeneter Und nicht nur aus Kärnten, auch aus der angrenzenden Steiermark kamen die Fans angereist, um sich diesen musikalischen Ohrenschmaus nicht entgehen zu lassen. Wilfried Gebeneter Als „Special Guests“ konnte „Heli-Family“-Chorleiter Michael Gabernig ... Wilfried Gebeneter ... die Musiker Peter Prammerdorfer und Mike Diwald (von links) von der „Tobacco Road Blues Band“ auf der Bühne begrüßen und willkommen heißen. Wilfried Gebeneter Übrigens: Mit seiner Gattin Sigrid gab der ehemalige Bürgermeister von Hüttenberg, Rudi Schratter, ein Liebeslied zum Besten. Wilfried Gebeneter Im übervollen Kulturhaussaal unter anderen gesichtet: Horst Jessenitschnig (Foto), Stadtpolizeikommandant von Klagenfurt, „Hausherr“ Bürgermeister Alexander Benedikt mit Stellvertreterin Ines Hölbling, Faschingsstar Heinz Lagler, Steuerberater Gerhard Kampitsch, Raika-Direktor Rudi Koller, Juwelierin Edith Pobaschnig, Amtsleiter Hubert Madrian, Singgemeinschaft Wieting-Obmann Hans Erlacher sowie Zivilschutz-Bezirksleiter Horst Maier. Wilfried Gebeneter Klicken Sie sich durch die Fotogalerie! Wilfried Gebeneter Wilfried Gebeneter Wilfried Gebeneter Wilfried Gebeneter Wilfried Gebeneter Wilfried Gebeneter Wilfried Gebeneter Wilfried Gebeneter Wilfried Gebeneter Wilfried Gebeneter Wilfried Gebeneter Wilfried Gebeneter Wilfried Gebeneter Wilfried Gebeneter Wilfried Gebeneter Wilfried Gebeneter Wilfried Gebeneter Wilfried Gebeneter Wilfried Gebeneter Wilfried Gebeneter Wilfried Gebeneter Wilfried Gebeneter Wilfried Gebeneter Wilfried Gebeneter Wilfried Gebeneter Wilfried Gebeneter Wilfried Gebeneter Wilfried Gebeneter Wilfried Gebeneter Wilfried Gebeneter Wilfried Gebeneter Wilfried Gebeneter 1/40