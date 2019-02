St. Veit„Bossa Loca“ geben in der Osteria ein Konzert

Facebook

"Bossa Loca" © Veranstalter

Bossa Nova, Blues, Funky Swing und Jazz gibt es am Samstag in der Osteria San Vito – im ehemaligen Bürgerspital von St. Veit – zu hören. Zu Gast ist die Band „Bossa Loca“ (Bild). Patrizia Fregonese und Michele Pasian bieten dazu friulanische Spezialitäten an.

Konzert. Samstag, 16. 2., Osteria Sanvito, St. Veit, 21.15 Uhr. Tel. (04212) 331 39 www.osteria-sanvito.at