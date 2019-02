Facebook

Gerd Einsiedler verstarb im 79. Lebensjahr © Phino

Das Leben von Gerd Einsiedler war ausgerichtet auf die Fürsorge für seine Familie und das Engagement für benachteiligte Menschen. 1991 war er maßgeblich an der Gründung des St. Veiter Weltladens beteiligt, er bekleidete dort auch das Amt des Geschäftsführers. Jahrzehntelang trainierte er unentgeltlich junge Tischtennisspieler in St. Veit. Sein Engagement für die Allgemeinheit brachte ihm persönliche Anerkennung und Wertschätzung ein - weit über die St. Veiter Bezirksgrenzen hinaus.

Gerd Einsiedler ist am Samstag, dem 9. Februar, im 79. Lebensjahr nach schwerer Krankheit verstorben. Er wird am Freitag, dem 15. Februar, um 14 Uhr von der Zeremonienhalle St. Veit aus zu seiner letzten Ruhestätte begleitet. Das gemeinsame Gebet findet am Donnerstag, 14. Februar, um 18 Uhr in der Zeremonienhalle St. Veit statt.