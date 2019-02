Nach Fusion der beiden Geschäftstandorte öffnete die neu gestaltete „Traditionsgärtnerei Sattler“ in der Einsiedlergasse. Auch die Produktion findet in diesen Räumlichkeiten statt.

Angelika Sattler: Nach dem Umbau hat sie mit ihrem Team nun mehr Raum für Kreativität © Auer

Das Geschäft in der Sonnwendgasse wurde im vergangenen Herbst geschlossen. Alles neu heißt es dafür seit Montag in der Einsiedlergasse: Traditionell der Hauptstandort des Familienbetriebes, beherbergt dieser nun die neugestaltete Gärtnerei Sattler. Die Eingliederung der Filiale Sonnwendgasse zeigt sich in zwei Glashäusern, zu einem Gebäude zusammengeschlossen, und einem Verkaufsareal, das nun mehr Platz für Kreativität bietet. „Wir haben hier ja unsere eigene Produktion und können jetzt auch alles schöner herrichten“, freut sich Chefin Angelika Sattler.

