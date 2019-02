Facebook

Polizei kam in St. Veit einem Dealer und seinen Abnehmern auf die Spur © Fotolia

Ein 32-jähriger Mann aus St. Veit an der Glan soll bereits seit dem Jahr 2011 mit Rauschgift gedealt haben. Dem Mann wird insbesondere vorgeworfen, Heroin, Kokain und Cannabis, verkauft zu haben. Die Suchtgiftgruppe des Bezirkspolizeikommando St.Veit hat in enger Kooperation mit dem Landeskriminalamt seit Monaten im Umfeld des Mannes ermittelt und dann zugeschlagen. Der 32-jährige wurde bereits am 9. Jänner festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Er wird nach Abschluss der Ermittlungen angezeigt.