Von Rhetorik bis zum Braten eines Steaks. Bei der Zusammenkunft in Althofen gab es Weiterbildung für alle.

Die Teilnehmer wissen jetzt vieles über Kassenführung, aber auch über das richtige Braten eines Steaks © KK/Landjugend

Niemals das Lernen beenden. Ganz nach diesem Motto veranstaltete der Bezirksvorstand der Landjugend St. Veit den jährlichen Funktionärstag für die Mitglieder aller Ortsgruppen. Am Sonntag kam man dazu in der LFS Althofen zusammen. Sinn und Zweck war es, die Funktionäre aus den Ortsgruppen weiterzubilden und ihnen Hilfestellung zu geben. Dafür standen Referenten zur Verfügung. Wissenswertes für Kassiere und Schriftführer stand auf dem Programm, dazu gab es eine Rhetorik- und Leiterschulung. Alles rund um Auszeit und Entspannung fand sich in einem Yogakurs. Die Teilnehmer konnten auch alles über die Zubereitung des perfekten Steaks erfahren.

Man sei stolz, so heißt es seitens der Landjugend, denn 110 Jugendliche hatten sich an diesem Sonntagnachmittag die Zeit genommen, um sich weiterzubilden. In den Pausen wurden selbst gemachte Kuchen und gesponserte Trinkprodukte der Molkerei „Sonnenalm“ verkostet.