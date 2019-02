Facebook

Bei den Treffen können Kinder ihre Gefühle rund um die Trennung der Eltern ausdrücken © Rainbows

Ähnlich wie die Sommerferien bringt auch die Weihnachtszeit in vielen Familien Konfrontationen abseits des Berufsalltags und bedeutet für viele kriselnde Beziehungen und Ehen oft das Ende. Deshalb ist die Zahl der Trennungen nach Weihnachten besonders hoch.

Darum beginnt „Rainbows“, eine Organisation, die Kindern in Trennungssituationen hilft, im Februar oder März mit den neuen Gruppentreffen, auch in Feldkirchen. Kinder können in zwölf wöchentlichen Gruppentreffen ihre Gefühle rund um die Trennung ausdrücken. Begleitet werden sie von speziell ausgebildete Mitarbeitern. In der altershomogenen Gruppe finden sie Verständnis und Gehör für ihre Angst, Wut und Trauer. „Alles, was die Kinder in den Gruppentreffen erzählen, bleibt in der Gruppe. Das ist eine große Erleichterung für sie, weil sie trotz der Enttäuschung und der Wut auf ihre Eltern niemandem wehtun wollen“, sagt „Rainbows“-Landesleiterin Ulla Nettek. Das Angebot gibt es bereits seit einigen Jahren, heuer jedoch mit einer Neuerung: Und zwar arbeitet „Rainbows“ seit Februar mit dem SOS-Kinderdorf in Moosburg zusammen. „Sinnstiftende Kooperationen wie diese bündeln wertvolle Ressourcen und langjährige Erfahrungen, die all den Kindern und Familien, die unsere Hilfe benötigen, zu Gute kommen“, sagt Kinderdorf-Leiter Michael Trebo.

Gruppen und Kontakt Gruppen. Gruppe für Vier- bis Zwölfjährige und „Youth“-Gruppe für 13- bis 17-Jährige

Kontakt. SOS Kinderdorf Moosburg, Rainbows-Kärnten: Telefon: (04272) 834 44 10; Mail: rainbows.kaernten@sos-kinderdorf.at; Web: www.rainbows.at