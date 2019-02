"Die jungen Oberrainer" spielen am Samstag im Gasthof Kurath zum Tanz auf.

"Die jungen Oberrainer" © KK/Privat

Unter dem Ehrenschutz von Bezirksjägermeister Johann Drescher und Hegeringleiter Peter Zottler lädt der Jagdverein Landschaden-St. Filippen am Samstag zum Jägerball in den Gasthof Kurath. Auftänze der Landjugenden Brückl und Grafenstein stehen ebenso auf dem Programm wie ein Auftritt der Jagdhornbläsergruppe Brückl. Zu den flotten Klängen des Trios „Die jungen Oberrainer“ kann das Tanzbein geschwungen werden. Fetzige Polkas, Walzermelodien, Schlager aber auch Evergreens gehören zum Repertoire der drei jungen Musiker aus Rain. Ein weiterer Höhepunkt der Ballnacht ist der große Glückshafen mit wertvollen Preisen. Karten für den Jägerball, der um 20 Uhr beginnt, kann man bereits im Vorverkauf um fünf Euro erwerben. An der Abendkasse kosten sie dann acht Euro.



Jägerball. Samstag, 9. 2., Gasthof Kurath, St. Filippen, 20 Uhr.

Tel. (04224) 22 28