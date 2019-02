Unter dem Motto „Sissi und Franz laden zum Tanz“ findet morgen der Schulball der HLW St. Veit statt – mit Gedenken an Udo Kasper.

Das Komitee mit Vertretern aus allen Abschlussklassen bittet am Samstag zum Tanz ©

Wenn man derzeit durch die Räume der Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe in St. Veit spaziert, kann man eine „Metamorphose“ erkennen. Binnen fünf Tagen verwandelt sich die Bildungseinrichtung nämlich in einen Ballsaal. Denn am Samstag findet dort der traditionelle Schulball statt. Seit Oktober sind die Schüler mit den Vorbereitungen beschäftigt. „Mittlerweile ist die Aufregung schon ziemlich groß“, sagt Sophie Duller, Mitglied im Organisationsteam.

