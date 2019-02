Facebook

Sylvia Mirus praktiziert jetzt in ihrer Heimat St. Veit © Simone Dragy

Mit 40 Jahren will Sylvia Mirus wieder langsam in ihre Heimat St. Veit zurückkehren. Mittlerweile praktiziert die Fachärztin für innere Medizin und für Kardiologie immer am Montag und Dienstag in ihrer Wahlarztpraxis in der Sponheimerstraße 2 der Herzogstadt. „Ich arbeite derzeit noch als Kardiologin im Landesklinikum Wiener Neustadt. Je nachdem, wie es sich in St. Veit entwickelt, möchte ich wieder ganz heimkehren“, sagt Mirus. Mit der Entwicklung ihrer eigenen Ordination in der Herzogstadt sei sie bisher sehr zufrieden. Es laufe gut an, so Mirus.

Medizin studierte Mirus – ihr Vater war selbst Praktiker – in Passau, dann in Wien.

