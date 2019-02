Facebook

© Markus Traussnig

"Wie verändert künstliche Intelligenz unser Leben, werden uns künftig Roboter steuern?" Diese Zukunftsfragen diskutierte eine hochkarätig besetzte Podiumsrunde am Dienstag an der Business-, Agrar- und Industrie-HAK Althofen. Für Flex-Vorstand Erich Dörflinger macht Digitalisierung das Leben einfacher: „In vielen Bereichen, speziell in der Medizin wird Digitalisierung einziehen und dabei nur das Beste für uns Menschen machen." Moderator Adolf Winkler, stellvertretender Chefredakteur der Kleinen Zeitung, erwartet, dass künftig jeder Schüler Grundkompetenzen von Programmierung benötigen werde. Das Menschliche darf dabei nicht verloren gehen.