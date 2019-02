Faschingsgilde St. Veit Mit Herz, Hirn und Humor für den guten Zweck unterwegs

Die Narren der Faschingsgilde St. Veit verkauften am Mittwoch am Hauptplatz - zugunsten des Sozialamtes - Krapfen.

Auch das Kleine-Regionalbüro stattete den Narren einen Besuch ab © Markus Traussnig

Zum Bauernmarkt am St. Veiter Hauptplatz gesellten sich Mittwochvormittag auch ein paar Narren. Mit Herz, Hirn und Humor, so auch das Motto, stellte sich die Faschingsgilde St. Veit in den Dienst der guten Sache.

"Wir haben auch in den Geschäften und Institutionen fleißig Krapfen verkauft", sagt Gildenmitglied Harald Taupe. Er konnte Unschlüssige mit einem Spruch zum Kauf überzeugen. "Sobald ich gesagt habe, dass die Krapfen nicht von mir sind, wurden sie gekauft", sagt Taupe mit einem Lächeln, der gemeinsam mit Herzog Philipp I. (Philipp Subosits) in einem Unternehmen auch um eine Spende spielte. "Das Wuzzler-Turnier haben wir gewonnen, somit auch Krapfen verkauft", freut sich Taupe. Allesamt bedanken sich bei den fleißigen Abnehmern mit einem lauten "Namla, woll, woll."

Die Krapfen sponserte der Interspar, der Erlös der karitativen Aktion kommt dem St. Veiter Sozialamt zugute.

