Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Klz/Weichselbraun

Am 5. Februar erstattete ein 58-jähriger Mann aus St. Veit Anzeige bei der Polizei. Er gab an, dass ihm in der Zeit zwischen 28. und 29. Jänner in seiner Wohnung aus einer versperrten Handkassa mehrere tausend Euro gestohlen worden seien. Zu dieser Zeit habe ein Bekannter, ein 35-jähriger Arbeiter aus dem Bezirk St. Veit, bei ihm in der Wohnung einen Boden verlegt.