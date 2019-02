Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

"Verliebt, verrucht und etwas mystisch" – so wird das Brautstyling von Bernadette Haag bezeichnet © Stefan Steiner Photography

Der „Austrian Wedding Award“ ist die wichtigste Auszeichnung in der österreichischen Hochzeitsbranche und fand bereits zum vierten Mal statt. Rund 800 Projekte wurden heuer eingereicht.

Gleich fünf Kärntner Unternehmen gewannen jeweils in ihrer Kategorie den ersten Preis –drei davon mit Mittelkärntner Beteiligung. So ging der erste Preis in der Kategorie „Bestes Schmuckdesign“ an die Goldschmiede Sommer in Feldkirchen. Mit den Ringen „Tausend Diamanten“ überzeugten sie die Jury zum vierten Mal in Folge. Ein weiterer erster Platz, und zwar für das „Beste Brautstyling“, geht an Bernadette Haag vom Feldkirchner Friseurstudio „B06“. „Verliebt und verrucht . . . und etwas mystisch“ – so lautete das Motto des Brautstylings, bei dem Haag die Frisur mit dem Country-Style kombiniert. Bei der dritten Goldenen war Feldkirchen quasi Statist. Isabella Rodler von „Isabella Floristik“ in Völkermarkt gewann in der Kategorie „Bestes Gesamtkonzept“. Unter dem Motto „Zurück zur Natur“ setzte sie das Almdorf Seinerzeit für eine Hochzeit in Szene.

Die Goldschmiede Sommer war zum vierten Mal in Folge erfolgreich Foto © Tanja Pfleger