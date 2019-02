Facebook

„ars musica“ half mit der neuen CD „Kärntner in Not“ © Wilfried Gebeneter

Beim Krappfelder Adventsingen präsentierte der Singkreis „ars musica“ Althofen – Obmann ist René Philipp, Chorleiterin Dagmar Sucher – die CD „Klingender Adventkalender“. Die Aufnahme der CD nahm der Singreis zum Anlass, Gutes zu tun. Aus dem Erlös pro verkaufter CD haben die Sänger und Sängerinnen je einen Euro an die Kleine-Zeitung-Spendenaktion „Kärntner in Not“gespendet.

Konkret geht das Geld an die Opfer des katastrophalen Hochwassers vom vergangenen Oktober. Darüber hinaus haben die Sänger auch ihr persönliches Scherflein beigetragen und spendeten auch selbst. So konnte ein Betrag von 2000 Euro aufgebracht werden. Mit seinem Adventsingen verfolgt „ars musica“ das Ziel, die Menschen in der vorweihnachtlichen Zeit zu Ruhe und Einkehr zu verhelfen.