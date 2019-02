Fahrzeug beschädigte Poller am Unteren Platz in St. Veit. Lenker wollte ohne Erlaubnis hinter Taxi in die Innenstadt einfahren.

Der Poller wurde beim Zwischenfall beschädigt © Hannes Steinmetz

Der nächste Zwischenfall mit den Pollern in der St. Veiter Innenstadt. Am Montag wollte ein Taxilenker mit Berechtigung in die Innenstadt einfahren. Zwei Fahrzeuglenker sind dem Taxi gefolgt, Einfahrtsberechtigung hatten beide keine. Die Fahrzeuge dürften dem Taxi so schnell gefolgt sein, dass sich der Poller nicht mehr rechtzeitig absenken konnte. Es kam zur Kollision mit einem Auto, der Poller wurde dabei beschädigt. Am Montagnachmittag war die zuständige Montagefirma vor Ort, um den Schaden zu beheben. Zwischenzeitlich war eine Zufahrt zum Unteren Platz nicht möglich.

