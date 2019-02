Zwei Jungunternehmerinnen starten in St. Veit durch

Bewerb um beste Pop-up-Idee ging an Jennifer Anderwald und Katja Edlinger. Sie betreiben Kosmetikmanufaktur, die im Münzturm untergebracht wird.

Figge, Anderwald, Mock, Edlinger, Marc Gfrerer (Landesvorsitzender Junge Wirtschaft) und Ines Rauter von der Stadtgemeinde (von links) © KK/Gemeinde

Eine Jury hat entschieden: Die Jungunternehmerinnen Jennifer Anderwald und Katja Edlinger sind die Gewinnerinen des Pop-up-Store-Bewerbes in St. Veit. Sie werden sich mit der „Ja & Anders Kosmetikmanufaktur“ im historischen Münzturm ansiedeln.

Im Oktober 2018 starteten Stadtgemeinde und Junge Wirtschaft einen Aufruf an Jungunternehmer. Aus den eingereichten Ideen gingen Anderwald und Edlinger als Sieger hervor. Ihr Betrieb widmet sich Themen wie Babypflege, Hautpflege, Allergien und Unverträglichkeiten. Die Produkte werden selbst hergestellt, Anderwald ist Hebamme und Kosmetikherstellerin, Edlinger ist ausgebildete pharmazeutisch-kaufmännische Assistentin und Kinderkrankenschwester. Im St. Veiter Münzturm werden sie ihre Zelte aufschlagen, die Miete für ein Jahr wird von der Gemeinde übernommen.

„Wir freuen uns, dass wir Jungunternehmerinnen mit einer nachhaltigen Idee gefunden haben“, so Bürgermeister Gerhard Mock. „Eine solche Zusammenarbeit zwischen Junger Wirtschaft und Stadt gibt es nur in St. Veit“, so Martin Figge, Bezirksvorsitze