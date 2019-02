Feuer in Ferienhaus Ehepaar wurde durch Brandgeruch wach

Feuerwehreinsatz in der Nacht auf Samstag auf der Flattnitz, Gemeinde Glödnitz. In Ferienhaus kam es zu Zwischendeckenbrand.

Das Dach musste für die Löscharbeiten teilweise geöffnet werden © FF Metnitz

Glück im Unglück hatte in der Nacht auf Samstag ein Ehepaar aus Klagenfurt. Die beiden waren in ihrem Ferienhaus auf der Flattnitz, Gemeinde Glödnitz, als es dort gegen 3 Uhr in der Früh zu einem Zwischendeckenbrand kam. Die Klagenfurter wurden durch den Rauchgeruch munter und verständigten per Notruf die Feuerwehr.