Melanie Riemer lädt zu zwei Malkursen nach St. Veit © PRIVAT

Im Eltern-Kind-Zentrum „Kimama“ in der St. Veiter Grabenstraße kann am 4. und am 11. Februar zu Pinsel und Farben gegriffen werden. Unter dem Motto „Jeder kann malen“ lädt Melanie Riemer zum „Happy Painting!“-Malkurs. Gemalt wird an den beiden Tagen jeweils von 18.30 bis 21.30 Uhr.