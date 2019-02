Facebook

Die Familie Ladinig aus Diex hat sich auch eingeklickt © KK/ARCHIV

Ein Vierterl Weiß- oder Rotwein bestellt man vielleicht öfter mal, ein „Vierterl Schwein“ ist doch eher ungewöhnlich. Genau das ist aber auf der Online-Plattform „nahgenuss.at“ möglich. Biobauern aus ganz Österreich können hier ihr Fleisch vermarkten – meist geschieht das in Form von Misch-Paketen, bestehend aus mehreren Kilogramm Biofleisch von Schwein, Rind oder Lamm. Aber auch Fleisch von Hühnern, Gänsen oder Ziegen kann bestellt werden. „Der große Vorteil für die Kunden ist, dass es mit Postversand funktioniert. Am Donnerstag wird das Fleisch weggeschickt, am Freitag ist es da. Das funktioniert österreichweit“, sagt Robert Ladinig junior, Biobauer aus Diex.