Unternehmen Gotschlich will Gasthof Koller in Straßburg – er steht unter Denkmalschutz – vor dem Verfall retten. Ein Millionenprojekt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Gasthof Koller in Straßburg, einst Haidenwirt, hat zwei neue Besitzer © Wilfried Gebeneter

Der Gasthof Koller, ein geschichtsträchtiges Haus nahe der Stadtmauer in Straßburg, wurde nun von der Besitzerfamilie Eisner an das Wiener Unternehmen Gotschlich verkauft. Um 1200 befand sich dort der Wachturm der Stadt Straßburg. Im 15. Jahrhundert wurde dieser dann zum Gerichtsgebäude ausgebaut. „Es war viele Jahre auch der Sitz des Amtmannes und wurde auch ,Schranihaus‘ genannt. Bis 1849 gab es dort eine niedere Gerichtsbarkeit. Das Landgericht mit der Blutgerichtsbarkeit war bis 1858 auf der Straßburg und wurde dann in den Probsthof nach Gurk verlegt“, weiß der Straßburger Hobbyhistoriker Karl Robatsch.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.