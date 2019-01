Facebook

Irrasch: „So wie der Mensch zu Hause gelebt hat, soll er auch im Altenheim leben“ © Markus Traussnig

"Menschen helfen zu können“, sagt die neue Pflegeanwältin Bettina Irrasch (41) sei ihr immer schon eine Herzensangelegenheit gewesen. Eigentlich wollte sie ja Musik studieren, aber vor 21 Jahren schlug sie einen ganz anderen Weg ein: Nach der Ausbildung zur Diplomkrankenschwester und der Arbeit im Krankenhaus studierte sie an der Fachhochschule Feldkirchen. Sie leitete ein Pflegeheim, war in der Heimaufsicht tätig und ist bereits seit 2014 in der Pflegeanwaltschaft tätig.

Jetzt folgt Irrasch als Pflegeanwältin Christine Fercher-Remler nach. Eines ihrer ersten Ziele ist es, die Pflegeanwaltschaft bekannter zu machen: „Wir sind eine Service- und Beschwerdestelle“, sagt die aus Frauenstein stammende Mutter der einjährigen Emma. Beschwerden über den stationären Bereich, aber auch die häusliche Betreuung und die Pflege zu Hause langen bei Irrasch und ihrem Team (Reinhold Loibnegger und Anna Tischler) ein. „Wir holen zum Beispiel Stellungnahmen von der Heimleitung ein und versuchen Verbesserungen zu erreichen“, sagt Irrasch. Angehörige und Gepflegte können sich mit allen Anliegen an sie wenden: „Wir haben Bürozeiten und gehen auch, wenn es nicht anders geht, zu den Menschen nach Hause.“

