Guggenberger lädt zum Treffen © APA/GERT EGGENBERGER

Anlässlich des „Tages des geweihten Lebens“ lädt Diözesanadministrator Engelbert Guggenberger am Sonntag um 15 Uhr die Kärntner Ordensfrauen und Ordensmänner zu einer feierlichen Begegnung in das Stift St. Georgen am Längsee. Nach einem Impulsreferat des Diözesanadministrators zum Thema „Sie tragen Frucht noch im Alter und bleiben noch voll Saft und Frische“ feiert Guggenberger um 16 Uhr gemeinsam mit den Ordensleuten eine Vesper in der Stiftskapelle. Anschließend gibt es bei einer Agape die Möglichkeit für Begegnung und Gespräche.