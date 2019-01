Die St. Veiter Faschingsgilde läutet am Sonntag in der Blumenhalle den Beginn der närrischen Saison ein und startet mit Familiensitzung.

Bürgermeister Gerhard Mock und Herzog Philip I © KK/Veranstalter

Die Faschingsgilde St. Veit besteht seit dem Jahr 1964. Für die kommenden Sitzungsabende haben sich die Akteure viel einfallen lassen. Auch in diesem Jahr werden die Lachmuskeln der Besucher wieder strapaziert. Herzog Philipp Subosits I. freut sich mit seiner Gilde schon auf sein zweites Regentenjahr. Der Sitzungsreigen startet am Sonntag mit der Familiensitzung um 14.30 Uhr in der Blumenhalle. Schon traditionell erhält jeder Besucher vom Herzog persönlich als Aufmerksamkeit einen Faschingskrapfen der Genussschmiede Taupe. Die Tasse Kaffee dazu wird von Bürgermeister Gerhard Mock spendiert. Kartenreservierungen für die Sitzungen sind unter www.oeticket.com und den Ö-Ticket Verkaufsstellen, wie RBB St. Veit, Reisebüro Hofstätter oder direkt vor Ort erhältlich.

Familiensitzung. Sonntag, 3. 2., Blumenhalle, 14.30 Uhr. www.namla.at