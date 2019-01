Nach Abgang aus der St. Veiter Innenstadt befindet sich die Modekette jetzt im Fachmarktzentrum in der Völkermarkter Straße.

Neuer Standort in St. Veit

Der Blick vom Eingang in die neue C&A-Filiale © Simone Dragy

Morgen, Donnerstag, um 8.30 Uhr eröffnet C&A seine neue Filiale in der ehemaligen Vögele-Filiale in der Völkermarkter Straße in St. Veit. Heute werden noch die letzten Handgriffe erledigt, Kleidungsstücke aufgehängt, die Puppen richtig positioniert.

