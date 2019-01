Facebook

Die siegreichen Mannschaften sowie Organisatoren des Turnieres © LANDJUGEND

In der Sporthalle St. Veit wurde das alljährliche Bezirksfußballturnier der Landjugend ausgetragen. Eingeladen hatte der Bezirksvorstand St. Veit. 150 Mädchen und Burschen aus den Ortsgruppen kämpften um Tore und lieferten viele spannende Spiele, bei denen sich die besten Mannschaften zeigten. Die maßen sich dann im nicht weniger spannenden Finale. Hierbei wurde um den Wanderpokal gespielt. Dieser geht nach drei Siegen in Folge in den Besitz der jeweiligen Ortsgruppe über.

Schließlich gewann in der Kategorie der Mädchen zum zweiten Mal in Folge die Landjugend Frauenstein, bei den Burschen holte sich die Landjugend Glödnitz den Bezirkssieg. Die Glödnitzer konnten sich damit über ihren ersten Bezirkssieg freuen.