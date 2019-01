Meisterschaften am Längsee Das sind die diesjährigen Gemeindesieger

Am Längsee wurden die Launsdorfer Gemeindemeisterschaften durchgeführt. 24 Moarschaften nahmen daran teil.

Meisterschaften am Längsee

Die Siegermannschaft mit den politischen Vertretern © KK/Gemeinde

24 Moarschaften nahmen heuer an den Launsdorfer Gemeindemeisterschaften am Längsee teil. Am Ende hatte die Moarschaft "GH Maultasch", Adi Brunner, Walter, Christian und Herbert Koschier die Nase vorne. Platz zwei ging ans „Gelter Bräu“ (Gernot Fasching, Michi Regenfelder, Hans Joas junior, Hannes Jandl) gefolgt vom „GH Joas“ (Jakob Salbrechter, Peter Dörflinger, Wolfgang Heranig, Albin Planegger).

Organisiert wurde die Veranstaltung vom SC Raiba Launsdorf Hochosterwitz. Die anschließende Siegerehrung im Seegasthaus nahmen Bürgermeister Konrad Seunig, Vizebürgermeisterin Hannelore Fischer und SC-Obmann Erich Erlacher vor.