Lölling Das Schloss des Thronfolgers steht zum Verkauf

Blick auf das Eingangsportal © Gert Köstinger

Das Schloss Lölling liegt in diesen Wintertagen sanft im Dornröschenschlaf. Das war in der 500-jährigen Geschichte dieses Bauwerkes nicht immer so. Nur einige Male im Jahr komme, wissen die Löllinger, die Schlossbesitzerin nach Kärnten, um das Schmuckstück auch zu bewohnen. Eigentümerin ist eine Dame aus Holland, die sich als Künstlerin international einen Namen gemacht hat.