Stahlstangen verbogen Martin Hoi hat den nächsten Weltrekord geschafft

Bürgermeister Karl Dovjak übergab die Rekordurkunde vor dem Pyramidenkogel an Hoi © MIKSCHE

Das neue Jahr ist erst wenige Tage alt, aber es gibt schon einen neuen offiziellen Weltrekord von Kärntens Kultkraftsportler Martin Hoi. Das Deutsche Rekord Institut (RID), bestätigte die Leistung von Hoi im Stahlstangen-Biegen. Am 16. Dezember verbog der stärkste Mann Kärntens zehn Stahlstangen am Weihnachtsmarkt des Pyramidenkogels in rund einer Minute und 30 Sekunden. Er bog sie über seinen Kopf und seinen Nacken, sodass die Enden der Stahlstangen sich berührten. Damit kann kein (Kraft)Sportler Kärntens auf eine solche Weltrekordbilanz zurück greifen wie dies Hoi vermag.

Ein Drittel seiner spektakulären Kraftakte wurde nach oft monatelang dauernden Überprüfungen als Weltrekord anerkannt. Weitere Anerkennungen der letzten Jahre wurden positiv ausgewertet und sollen in den nächsten Wochen veröffentlicht werden, 190 Kilogramm schwere Hüne.

In diesem Jahr sind wieder geplant, in denen Hoi seine unglaubliche Kraft unterhaltsam in atemberaubenden Shows zeigen wird. "Ich freue mich schon auf meine nächsten Projekte, denn die lassen auch Hulk wie ein kleines grünes Männlein wirken", sagt Hoi dazu und lacht.

Karriere im Kraftsport

Der Extremkraftsportler absolvierte in Villach seinen ersten Wettkampf 1995 im Bankdrücken, wo er sogleich als Sieger mit einem neuen Landesrekord hervor ging. 1999 startete Hoi sein Debüt als Weltrekordjäger, seither hat das Muskelpaket mehr als 40 Rekordversuche unternommen. Unter anderem zog er einen Helikopter vom Himmel

