Die Freiwilligen Feuerwehren des Bezirkes St. Veit zogen am Freitag im Kulturhaus in Eberstein Bilanz.

Der Jugendchor St. Walburgen mit Bezirksfeuerwehrchef Friedrich Monai © Simone Dragy

Die Kameradschaft ist ein wichtiger und wesentlicher Bestandteil im Feuerwehrwesen. Damit die Wehren aber beruhigt in die Zukunft blicken können, ist die Förderung des Nachwuchses ebenso wichtig. Darüber, genauer gesagt über "Entwicklungschancen der Jugendlichen" referierte am Bezirksfeuerwehrtag in Eberstein Schulpsychologin und Bildungsreferentin Magdolna Cseh.

