Der Längsee wird von Eisläufern wegen seiner landschaftlichen Kulisse und der sonnigen Lage geschätzt © (c) Gert Köstinger

Das Vergnügen genießen. Siegfried Kowatsch (72) hält sich seit mehr als sechs Jahrzehnten an dieses Motto. Zumindest was das Eislaufen am Längsee anbelangt. „Seit meiner Volksschulzeit, also seit rund 65 Jahren, komme ich zum Eislaufen an den Längsee“, erzählt der Klagenfurter: „Da freuen einen die vielen Wintersonnenstunden, die ausgeschobenen Bahnen sind überschaubar und nach einer Runde kann ich wieder niedersitzen. Also auch für ältere Menschen ein herrlicher Genuss.“ Am Freitag drehte Kowatsch mit Gattin Christiane seine Runden.