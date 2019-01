Feuerwehr St. Veit Josef Kropiunig will nicht mehr kandidieren

Josef Kropiunig stellt sich in St. Veit nicht mehr der Kommandanten-Wahl. Er kennt den „Erwachsenenkindergarten“ ganz genau.

Josef Kropiunig, Kommandant der FF St. Veit © KLZ/Konitsch

Sie sind seit 40 Jahren bei der Stadtfeuerwehr St. Veit, seit 16 Jahren davon bereits Kommandant. Stellen Sie sich 2021 wieder der Wahl?

JOSEF KROPIUNIG: Nein. Ich bin dann der drittlängstdienende Kommandant in unserer Wehr, es ist genug. Aber ich bleibe aktives Mitglied. Es ist an der Zeit, die Zügel in jüngere Hände zu geben. Kommandant zu sein ist schwer. Es gibt bei den Wehren eine große Fluktuation. Als Kommandant steht man für alles gerade. Auch wenn jemand anders einen Blödsinn verzapft. Vor allem der richtige Umgang mit dem Erwachsenenkindergarten ist eine große Herausforderung.

