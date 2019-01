Reinhard Krendl ist der erste Kassenneurologe im Bezirk St. Veit. Er bezog bereits seine Räumlichkeiten am Platz am Graben 4.

Neurologe Reinhard Krendl praktiziert jetzt in St. Veit © Dragy

Schwindel, Kopf- und Nervenschmerzen, Schlaganfälle, Demenz und Multiple Sklerose: Das sind einige der Krankheitsbilder, die jetzt in St. Veit behandelt werden. „Ich bin kein Psychiater, sondern reiner Neurologe“, sagt Reinhard Krendl. Der 42-Jährige ist der erste Kassenneurologe im Bezirk St. Veit, der fünfte in Kärnten. „Schon in den ersten Tagen gibt es einen enormen Zulauf. Patienten finden mich nicht nur durch Zuweisungen. Sie kommen von überall her“, sagt Krendl.

