Zweitägige Expertentagung startete am Donnerstag in St. Veit. Wie sich die Kraft der Sonne effizient bündeln lässt und wie ihre Energie in Gebäude integriert werden kann, ist Thema.

Energiegewinnung an der Gebäudehülle wird durch begrenzten Platz in Städten immer wichtiger © KIOTO SOLAR

Fachlich stehen am Donnerstag die Photovoltaik-Architektur, aktive Gebäudehüllen mit cleverer Haustechnik sowie die perfekte Integration in der Fassade und auf dem Dach im Vordergrund. Dafür konnten Schweizer Top-Referenten gewonnen werden, die ihre erfolgreichen Projekte in St. Veit präsentieren.

Der zweite Seminartag beschäftigt sich mit innovativen Technologien und zeigt, was heute bei Photovoltaik und E-Mobilität bereits möglich ist. „Vor allem in Großstädten ist der Platz begrenzt, die Integration der Solaranlagen in das Dach oder die Gebäudehülle wird daher immer wichtiger“, betont Peter Prasser von KIOTO SOLAR. Die Vorträge behandeln Themen wie aktive Energiefassaden und die Mobilität von morgen durch E-Carports und E-Tankstellen. Den Abschluss der Tagung bildet eine Werksführung bei KIOTO SOLAR.

Bewusste Standortwahl

Die Photovoltaik-Projekte aus St. Veit zählen mit einer Leistung von vier Megawatt Peak zu den größten Österreichs, weshalb der Standort für die Tagung ganz bewusst gewählt wurde. In zwei Seminartagen führt Ö3-Moderatorin Olivia Peter durch das Programm rund um Trends und Entwicklungen bei der Integration von Solaranlagen in Gebäude.