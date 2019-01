Metnitz Sattelschlepper kam von der Straße ab

In Wöbring kam ein Sattelschlepper von der Straße ab. Die Straße ist gesperrt. Derzeit laufen die Bergungsarbeiten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KK/FF Metnitz

Neuschnee sorgte am Mittwoch für rutschige Fahrbahnen und Verkehrsbehinderungen in weiten Teilen Kärntens. In der Gemeinde Metnitz kam es um 10.55 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf schneeglatter Straße. Ein voll beladender Sattelschlepper war von der Wöbringer Landesstraße (L 62a) ab und hatte sich überschlagen.

Mehr zum Thema Rutschpartie Schnee sorgt für Verkehrsbehinderungen in Kärnten

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.