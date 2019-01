Facebook

© Helmuth Weichselbraun

Jürgen Freller, Geschäftsführer des Burgbaus in Friesach, legte seine Funktion mit Wirksamkeit 31. März zurück. Der Inhaber von Ziviltechniker-Büros in Klagenfurt und Graz gibt an, sich ganz auf seine Firma konzentrieren zu wollen. Sein Ziel sei nun, alles für den Weiterbetrieb des Burgbaus zu auszuverhandeln.

