Nach 60 Jahren stellt die Mostschenke Müller in Kraig das Geschäft à la carte ein. Als Eventhof für Feiern wird weitergemacht, der Hofladen wird ausgebaut.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wirt Peter Müller stellt das á la carte Geschäft ein und setzt auf Hofladen und Eventhof © Phino

Die Mostschenke Müller in Kraig ist mit 1. Februar Geschichte. Unter der Dachmarke ,Müllers Hof’ werden Müllers Eventhof und Müllers Hofladen am Standort weitergeführt“, sagt Wirt Peter Müller. Das bedeutet für den Gast, dass es kein Tagesgeschäft mit Mahlzeiten von der Tageskarte mehr gibt, allerdings „können weiterhin bei uns Essen und Getränke vorbestellt und abgeholt werden. Ab 25 Personen stehen auch unsere Gasträumlichkeiten für Familienfeste und Events zur Verfügung. Als Caterer werden wir weiter Firmen und Veranstaltungen beliefern“, so Müller.