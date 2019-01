Brückl Defekte Heizung: Vier Feuerwehren rückten aus

Starke Rauchentwicklung in einem Einfamilienhaus in Brückl. So lautete die erste Einsatzmeldung.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KK/FF Brückl

In einem Einfamilienhaus in der Mozartstraße in Brückl kam es am Montag gegen 18.07 Uhr zu einem technischen Defekt der Ölheizung. "Der 120 Grad heiße Heizkessel wurde zerrissen. Der ganze Keller stand unter heißem Dampf. Es glich einer Rauchentwicklung", sagt Andreas Nuart, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Brückl.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.